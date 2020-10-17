نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة السعودية وآخر موعد لتجدد الاستمارة بدون فحص من خلال أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة السعودية داخل المملكة العربية السعودية فقد قامت وزاره الداخلية بتسهيل خطوات و إجراءات تجديد رخصه القيادة سواء كان تجديد الرخصة للأجانب المقيمين في المملكة كما تناولنا في مقال تجديد رخصة القيادة أو للمواطنين السعوديين و سنتعرف في هذا المقال عن طريقه تجديد رخصة القيادة و الشروط التي يجب توافرها و الإجراءات اللازمة للتجديد ,و قامت وزاره الداخلية بتوجيهات بتجديد رخصه القيادة إلكترونياً عن طريق منصة أبشر للرخصه الخاصة أو يمكنك تجديد الرخصة بالذهاب إلى مقر إدارة المرور شخصياً,كما أعلنت إدارة المرور انه ليس من الضروري إجراء الكشف الطبي و ذلك تسهيلاً على المواطنين بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقدمها المملكة حتى نتجنب الازدحام في الفترة الراهنة عدم انتشار فيروس كورونا و تعريض صحه وسلامه المواطنين إلى الخطر.

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تجديد رخصة القيادة السعودية و شروطها “قيادة خصوصي”

إجراء فحص طبي من إدارة المرور.

تسديد جميع المخالفات المرورية في حالة وجود أي مخالفات.

تسديد رسوم التجديد حسب نوع الرخصة و المدة المراد تجديد الرخصة بها إما 5 سنوات أو10 سنوات.

تجديد رخصة القيادة عبر” أبشر”

يجب تسديد الرسوم و تبلغ 40 ريال سعودي عن كل سنه لرخص القيادة الخاصة ,أو دفع 40 ريال سعودي عن كل سنه لرخص القيادة العامة كما يجب تسديد كافه المخالفات المرورية إذا وجدت وإذا توجب عليك إجراء الكشف الطبي المعتمد من المراكز الصحية فعليك الدخول علي الإدارة العامة للمرور كما عليك اتباع بعض لخطوات التالية :

الدخول إلي مصنه أبشر ثم خدماتي ثم إلى خدمات المرور.

اختيار الرخصة التي تريد تجديدها ثم قم بالضغط على التالي.

كتابه البيانات الخاصة بك و تأكد من كتابتها بالشكل الصحيح , الاسم و البطاقة الشخصية و نوع الرخصة المراد تجديدها مع تحديد مده التجديد.

اختيار توصيل الوثيقة عبر البريد السعودي من خلال خدمه توصيل الوثائق والمستندات ,أو اختيار تسلم الوثيقة يدوياً بالذهاب إلى المرور.

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و في حاله تجديد الرخصة بسبب تلف الرخصة الحالية معك فيجب عليك تسليم الرخصة القديمة إلى إدارة المرور عند استلامك لرخصه القيادة الجديدة, أما في حاله التجديد بسبب فقدان الرخصة فيجب على المواطن إحضار إقرار عن كيفيه فقده لرخصه القيادة أو يتعهد بانها غير مسحوبة, و قد قامت وزاره الداخلية في المملكة العربية السعودية بفرض غرامات ماليه عديده عند التأخير في تجديد رخصة القيادة الخاصة بالمواطنين في المملكة العربية السعودية و يتم حساب الغرامة بعد 60 يوما من انتهاء صلاحية الرخصة, و يسمح بعد ذلك بدفه الغرامة و دفع رسوم رخصه القيادة الجديدة إن لم تكن قد تجاوزت الثلاث سنوات لكن سيضطر الشخص من يستخرج رخصه جديه إن كانت الرخصة تجاوزت الثلاث سنوات مع اتباع كافه خطوات الحصول علي رخصة قياده جديده .

و قد قامت الإدارة العامة للمرور بالرد علي استفسارات المواطنين في المملكة بشان الاستعلام عن آخر موعد لتجديد الاستمارة من خلال موقعها الرسمي علي تويتر قائلة : ” بالنظر إلي الظروف الحالية سوف يتم إتاحة الخدمة بدون فحص و أكدت الإدارة العامة للمرور إلي أن غرامة التطويف للمركبات منتهية الاستمارة سوف تحسب بعد 60 يوماً من انتهائها ,و كما قامت إدارة العامة للمرور بتوفير رقم المرور الموحد المجاني السعودي الذي تم تخصيصه من قبل الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية و يجب علي جميع المواطنين من معرفة هذا الرقم للاتصال بها في الحالات الطارئة أو الحوادث لا قدر الله, كما يمكن أن يقوم المواطنين بالاستفسار عن كل ما يخص المرور في المملكة العربية السعودية مثل ترخيص المركبات , الاستفسار عن المخالفات المرورية , مواعيد العمل في المرور وغيرها, و قد حرصت الإدارة العامة للمرور في المملكة بتخصيص رقم موحد لكل منطقة من مناطق المملكة.