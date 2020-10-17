نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رخصة القيادة السعودية للنساء و الشروط الواجب توافرها لاستخراج الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رخصة القيادة السعودية للنساء , هو أمر يهم جميع المواطنات السعوديات و المقيمات في المملكة العربية السعودية بعد أن قامت حكومة المملكة في الفترة السابقة بالسماح للسيدات من قيادة السيارة , لذا يجب علي كل سيدة ترغب في قيادة السارة أن تكون علي دراية كافية بالمراحل و الخطوات التي يجب أن تتبعها لاستخراج رخصة السيارة, كما يجب علي كل سيدة معرفة الشروط و الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة ومن خلال هذا المقال يمكننا عرض جميع التفاصيل الخاصة باستخراج الرخصة للسيدات داخل المملكة العربية السعودية .

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رخصة القيادة السعودية للنساء

قد قامت حكومة المملكة العربية السعودية علي توفير موقع رسمي إلكتروني خاص باستخراج رخصة القيادة للسيدات داخل المملكة وذلك حرصا من حكومة المملكة علي توفير سبل الراحة للسيدات وتوفير الوقت و المجهود والمال أيضاً , ويتم استخراج الرخصة من خلال موقع أبشر الخاص بوزارة الخارجية السعودية ولكن يجب توفر بعض الشروط لاستخراج الرخصة وهي كالتالي:

يجب ألا يقل عمر السيدة التي ترغب في استخراج رخصة خاصة عن 18 عاماً.

يجب ألا يقل عمر السيدة عن 22 عاماً عند استخراج رخصة قيادة عامة .

يجب أن تكون السيدة بصحة جيدة لا يوجد لديها أي أمراض تمنعها من القيادة بشكل آمن وسليم ويتم التأكد من هذا من خلال الفحص الطبي .

يجب أن تكون السيدة ليس لديها أي أحكام قضائية تخص التعاطي و الإدمان .

يجب عند تجديد الرخصة دفع جميع المخالفات إن وجدت .

يجب دفع الرسوم التي يتم تحديدها عند استخراج الرخصة.

يجب تقديم 6 صور شخصية والتقرير الطبي .

اجتياز الاختبار العملي و النظري.

رخصة القيادة السعودية للنساء وطريقة حجز موعد لاستخراج الرخصة