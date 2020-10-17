نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الفحص الدوري للسيارات والأوراق المطلوبة للفحص في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الفحص الدوري للسيارات حيث أعلنت المرور بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد العمل الجديدة بعد رفع الحظر الجزئي في المملكة باستثناء مدينة مكة المكرمة و قد بدأ الفحص الدوري للسيارات اعتباراً من أمس يوم الأحد الموافق 31/5/2020 ميلادية ، وذلك بعد تطبيق الأمر الملكي الذي الذي قام بإصداره سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعودة الحياه إلي طبيعتها تدريجياً و تطبيق رفع الحظر على عده مراحل و ابتداء من الأمس تم تطبيق المرحلة الثانية و تخفيف الحظر لبدء ممارسه الحياه الطبيعية من الساعة السادسة صباحاً و حتي الساعة الثامنة مساءً ،كما يمكنك معرفه طرق تجديد رخصة القيادة للوافدين و تجديد رخصة القياد للسعوديين من خلال منصة “أبشر”.

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موعد الفحص الدوري للسيارات

بعد تعليق الفحص الدوري للسيارات لأكثر من شهرين بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ ، حيث تم في الفترة السابقة و أثناء الحظر تجديد رخصه القيادة للمواطنين الذين انتهت فتره صلاحيه الرخصة إلكترونياً و دون الحاجة إلي الذهاب إلي إدارة المرور ودون الحاجة إلي الفحص الفني أو إجراء المعاينة كما تم التغاضي عن شرط إحضار شهادة باطنه وبناء عليه بعد أن تم رفع الحظر الجزئي وتطبيق المرحلة الثانية فقد تقرر أن يكون الفحص من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً من الأحد إلي الخميس علي أن يكون العمل يوم السبت من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً .

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الفحص الدوري الفني ومحطات الفحص

أوضح المرور السعودي علي استئناف الفحص الفني الدوري للسيارات في محطات ومراكز الفحص الفني المنتشرة في مختلف ومناطق المملكة العربية السعودية وأسماء المحطات التي يتم الفحص بها كما يلي:

الرياض 1 ومحطات الرياض 2 .

محطات جدة 1 ومحطات جدة 2 .

محطات المدينة المنورة .

محطات حفر الباطن.

محطات الدمام و هفوف وجيزان ونجران والباحة والدمام والظهران وينبع وأبها والطائف.

الأوراق المطلوبة للفحص الفني