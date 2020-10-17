نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير المهنة في الأحوال المدنية بالمملكة | تحديث المهنة في بطاقة الهوية الوطنية للرجال والنساء داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير المهنة في الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية تعد أحد أهم الخدمات التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين داخل المملكة، حيث دائماً ما يتعرض الشخص إلى حاجة ضرورية من أجل تجديد المسمي الوظيفي ببطاقة الأحوال المدنية، ولا يقتصر تغيير الوظيفة علي العاملين في أي مجال، بل يحتاج إليها أيضاً جميع الطلبة والطالبات الذين يحتاجون إلى تغيير المسمي الوظيفي الخاص بهم بالبطاقة، وكذلك لجميع العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص الذين يعملون في العديد من التخصصات المختلفة وينتقلون من مكان عمل إلى أخر فيحتاجون إلى تغيير المهنة أيضاً وغيرها من الحالات المختلفة، وسوف نوضح لكم طريقة تغيير المهنة في الأحوال المدنية، وشروط تغيير المسمي الوظيفي في الأحوال المدنية لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة.

شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية

تغيير مهنة بطاقة الهوية الوطنية هي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم تغيير المهنة الجديدة بالهوية الوطنية لكل مواطن على حده من خلال توافر بعض الشروط الرئيسية، ومن هذه الشروط:

تغيير المهنة أو المسمي الوظيفي أو المسمي المهني أو المسمي الدراسي بالأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية يجب أن يكون الشخص مقيم داخل أراضي المملكة.

يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي لجميع الطلبة والطالبات لأي مؤهل يحصل عليه الشخص.

يجب إحضار مستند إخلاء طرف موثق من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها كل شخص.

إحضار موافقة موثقة من جهة العمل الجديدة علي تغيير المهنة الجديدة.

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية لكل فرد يرغب في تغيير المهنة بالأحوال المدنية.

الذهاب إلى أقرب فرع من مكاتب الأحوال المدنية والقيام بملء طلب تغيير مهنة.

إجراءات تغيير المسمي الوظيفي أو المهنة بالأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية

تغيير المهنة بالأحوال المدنية يتم لأي شخص يرغب في تغيير المسمي الوظيفي به من خلال الذهاب إلى أقرب فرع خدمة من فروع الأحوال المدنية داخل المملكة وبدون حجز موعد مسبق.

يجب إحضار صورة من البطاقة الهوية الخاصة بكل فرد علي أن تكون الصورة موضح ومكتوب بها الوظيفة أو المهنة السابقة التي تخص كل فرد علي حده.

التوجه إلى خدمات فروع الأحوال المدنية بدون حجز موعد مخصص لتغيير المهنة.

يتم ملء طلب مخصص لتغيير المهنة من الأحوال المدنية، والقيام بتحديث البيانات الخاصة بالمهنة أو المسمي الجديد والتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح، ثم تقوم الأحوال بتغيير المهنة وإصدار بطاقة جديدة خلال دقائق من تقديم طلب تغيير المهنة.

تغيير المهنة في الأحوال المدنية إلى متسبب

يرغب البعض إلى تغيير المهنة إلى متسبب وفي هذه الحالة يجب إحضار إخلاء طرف من جهة العمل التي يعمل بها كل موظف، مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية علي أن تكون سارية، ثم التوجه إلى أقرب فرع من الأحوال المدنية، ثم يتم الحصول علي طلب لتغيير المهنة والقيام بملي البيانات المطلوبة ثم يتم تقديمها إلى مكتب الأحوال.