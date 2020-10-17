بادرة أمل.. “الصحة العالمية” تُعلن عن عقار وحيد أثبت نجاحه في مواجهة “كورونا”

بلادي – الرياض :أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن عقار الديكساميتازون هو الوحيد الذي أثبت نجاحه في علاج فيروس “كورونا”، موضحاً في الوقت نفسه، أن التجارب السريرية أثبتت عدم جدوى 4 عقاقير أخرى هي: ريمديسيفير، وهيدروكسي كلوروكوين، ولوبينافير، والانترفيرو.
وأكد أدهانوم أن المنظمة ملتزمة بالتوزيع العادل للقاحات واختبارات التشخيص وأدوية علاج كوفيد – 19 عبر مرفق كوفاكس، مرحباً بجهود البلدان التي التزمت بتصنيع أعداد كبيرة من الجرعات في أقصر فترة زمنية كالهند وجنوب أفريقيا.
وأوضح أن عدد الإصابات بالفيروس في دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية حالياً بلغ 3 أضعاف عدد الحالات في ذروة الوباء في شهر مارس الماضي، ورغم ذلك فإن عدد الوفيات أقل.
ودعا إلى التشبث بالإجراءات الوقائية، خاصة أن الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا يمثلان تحديًا مضاعفًا، كما دعا إلى تلقيح الفئات الضعيفة بلقاح الإنفلونزا كالمسنين والحوامل والمصابين بأمراض أخرى خطيرة والعمال الصحيين.
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