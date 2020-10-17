“التعليم” تُلزم المعلمين برصد غياب الطلاب.. وتوضح آلية ذلك وطريقة العقاب

بلادي – الرياض : أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تعميماً لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برصد الغياب والحضور للطلاب والطالبات وتثبيته يومياً في نظام “نور”.
وجاء في التعميم، أن عملية رصد الغياب والحضور ستجرى بما يتوافق مع تسجيل الحضور من خلال منصتي المدرسية، أو زيارات الطلاب للمدارس لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية.
ودعا التعميم، إلى تطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، مشدداً على أنه تم تحديث نظام “نور” بما يتوافق مع الوضع الراهن (الدراسة عن بُعد)، مع تحمل كامل المسؤولية عند عدم الرصد.
ونوه إلى أن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على تتبع سير العملية التعليمية في الميدان، وضمان الاستفادة الكاملة من منصة “مدرستي” وجميع قنوات التعليم عن بُعد، وأهمية ذلك في الرفع من نواتج التعلم.
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