بلادي – الرياض : أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها تدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة ستبدأ عند الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.
وأبانت أن عدداً من المدن بمناطق جازان، وعسير، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة 1 من ظهر اليوم وتستمر حتى 7 مساءً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المناطق وسحب رعدية في أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.