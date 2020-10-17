“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المناطق وسحب رعدية في أخرى

بلادي – الرياض : أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها تدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة ستبدأ عند الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

وأبانت أن عدداً من المدن بمناطق جازان، وعسير، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة 1 من ظهر اليوم وتستمر حتى 7 مساءً.