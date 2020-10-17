وزارة الحج والعمرة: تصاريح “اعتمرنا” مجانية باستثناء خدمات النقل

بلادي – الرياض :أكدت وزارة الحج والعمرة أن استخدام تطبيق اعتمرنا واستصدار التصاريح المختلفة منه يتم بدون مقابل، مشددةً على أنه التطبيق الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلاله الحجز للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وأشارت إلى أنه لا توجد رسوم على استخدام التطبيق، باستثناء أجور النقل، وهي اختيارية في حالة رغبة المعتمر أو الزائر في الاستفادة من الخدمة عند وصوله إلى نقطة التجمع بمكة المكرمة لنقله إلى المسجد الحرام.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت تطبيق اعتمرنا بعد الموافقة الكريمة على عودة العمرة، وذلك لتمكين الراغبين من المواطنين والمقيمين من الحصول على تصاريح لأداء العمرة والزيارة والصلوات، وفق الطاقة الاستيعابية المحددة.

وبالإضافة إلى تصريح أداء العمرة، أضافت الوزارة للتطبيق مؤخرًا تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة للرجال، والصلاة في الروضة الشريفة للنساء، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه.