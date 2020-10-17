“القيادة” تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بلادي – الرياض :بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان الرئيس إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية أذربيجان، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق باطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية أذربيجان، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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