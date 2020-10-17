تقرير: انخفاض دعاوى الشيكات دون رصيد بنسبة 52% العام الماضي

بلادي – الرياض :كشف تقرير عن أن محاكم التنفيذ باشرت خلال العام الماضي 1441هـ، نحو 9515 طلبا متعلقا بإصدار شيكات دون رصيد.

وأوضح التقرير أن العام الماضي سجل انخفاضًا بسبة 52% في قضايا الشيكات دون رصيد مقارنةً بالعام 1440هـ، ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن منطقة الرياض تصدرت طلبات مباشرة قضايا الشيكات دون رصيد بـ3536 دعوى بما نسبته 37.2%، وحلت الشرقية ثانيًا بـ2130 دعوى.

وأبان التقرير أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بنحو 1800 دعوى، فيما كانت محاكم التنفيذ بالباحة الأقل استقبالًا لقضايا الشيكات دون رصيد بـ100 دعوى، ومحاكم تبوك بـ117 دعوى، والجوف بـ136 دعوى.

فيما شهدت منطقة عسير 712 دعوى، والقصيم 453 دعوى، وحائل 189 دعوى، والمدينة المنورة 188 دعوى، وجازان 169 دعوى، ونجران 148 دعوى، لتنفيذ قضايا شيكات دون رصيد.