“الأرصاد”: اعتباراً من الغد.. درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 14 درجة في 8 مناطق

بلادي – الرياض :قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنه اعتباراً من يوم غد (الأحد) ستكون درجات الحرارة الصغرى بين 14- 18 درجة مئوية، في عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن ذلك سيستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ويشمل أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.

وأضافت أن انخفاض درجات الحرارة الصغرى يشمل كذلك على مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ونجران، وقد تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.