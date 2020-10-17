الملابس الشتوية والحالة الجوية المعتبرة.. هذه توقعات الحصيني لـ”أجواء السبت”

بلادي – الرياض : توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، حالة استقرار عام في أجواء المملكة، عدا بعض السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية.

وقال “الحصيني”: لا تلوح في الأفق حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس لمدة أسبوع قادم.

وأضاف: جهّزوا الملابس الشتوية، ويتوقع المزيد من الانخفاض في الحرارة على الوسطى والشمالية.

ومن جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.