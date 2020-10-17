مها زغلول تشارك الكفيف بلوحة الأمل والإرادة

جدة – سمر محمد شاركت الفنانة التشكيلية مها زغلول بعمل فني بمناسية اليوم العالمي للعصا البيضاء ( يوم الكفيف العالمي ) تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه بتنظيم جاليري مداد فن وجمعية الإرشاد الأسري والنفسي في مركز أدهم للفنون التشكيلية ، العمل الفني عبارة عن مشاركة للكفيف وهو يتحدث عن تحدي الظلمة لعالم الأمل والتفاؤل بالإرادة والتصميم ؛ فالبصيرة أهم ما يملكه الإنسان فتغذيتها أمر ضروري جدا

فالبصيرة هي حقيقة الإنسان ؛ وقد أبدع المكفوفون في استخدام حواسهم لممارستهم الحياة الطبيعيه بكل مهارة من فن ورسم واشغال يدوية وعزف وتصوير واستخدام التكنولوجيا من خلال حاسة السمع وبقية حواسهم بإبداع وتشويق لتجاوز أنهم فقدوا بصرهم سواء بعمر متأخر أو منذ ولادتهم بكل إرادة وتصميم ويمارسوا حياتهم الطبيعيه بكل قوة والجميع يتعلّم منهم وليس العكس فهم في قمة الإبداع وهذه من نعم الله عليهم .

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