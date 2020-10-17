نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فوائد وبدون كفيل أفضل قرض وطني للشباب تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية هو أفضل برنامج تمويل وطني للمواطنين لدعمهم ومساعدتهم في مصاريف الزواج ويمكن الحصول عليه بدون رسوم إدارية بشكل مجاني ودون أي هوامش ربح , ويعد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من البنوك الوطنية الرائدة في المملكة ويوفر مجموعة من المنتجات والبرامج التمويلية والحلول المصرفية التي تم تصميمها خصيصا لدعم محدودي الدخل من المواطنين من خلال تقديم قروض اجتماعية للأفراد.

وإلى جانب قرض الزواج يوفر البنك قرض الأسرة وقرض كنف الخاص بالمطلقات والأرامل وقرض الترميم وكذلك يوفر البنك قروض تمويلية لأصحاب المهن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة إيمانا بدورها في الإسهام في التنمية الاقتصادية بالمملكة ,واطلق البنك مؤخرا خدمة جديدة من خلال منصة إلكترونية تم تصميمها لخدمة الموظفين الحكوميين من خلال تسهيل وتنفيذ اجراءات التمويل الاجتماعي باستخدام الحلول الرقمية ودون مغادرة المنزل أو مقر العمل.

تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

تم تصميم المنتج التمويلي الخاص بقرض الزواج لإعانة الشباب علي الزواج من خلال تقديم حلول تمويلية لهم بدون أي رسوم او فوائد حيث يستطيع العميل طلب القرض والحصول عليه مباشرة إذا تم استكمال المتطلبات والوثائق المطلوبة لإنهاء إجراءات القرض , وهذا القرض متوافق تماما مع أحكام الهيئة الشرعية ومبادئ الشريعة الإسلامية ويصل مبلغ التمويل في قرض الزواج الي 60 ألف ريال سعودي.

شروط شروط الحصول على قرض الزواج

شروط طلب تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية تتضمن ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم للحصول علي التمويل عن 12.5 ألف ريال سعودي وألا يقل راتبه عن 3200 ريال سعودي فإذا كان راتبه اقل من 3200 ريال ويرغب في الحصول علي قرض الزواج يجب في هذه الحلة تقديم كفيل , ويجب أن يكون العميل سعودي الجنسية وألا يكون مدين للبنك بأي قرض آخر وألا يكون لديه سجل تجاري سابق.

من الشروط اللازمة أيضا للحصول علي قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية أن يكون الزواج للمرة الأولي مع استثناء من توفيت زوجته أو من طلق زوجته قبل الدخول بها مع وجوب أن تكون الزوجة تحمل الجنسية السعودية أو جنسية احدي دول التعاون الخليجي بالاضافة الي تقديم عقد نكاح رسمي معتمد من المحكمة المختصة لا يكون قد مر علي تاريخ إصداره اكثر من عامين.

وتم تقسيم الشروط الأخرى للموافقة علي طلب الحصول علي قرض الزواج إلى الشروط المطلوبة في حالة الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص وموظف الشركات الحكومية وأيضا بالنسبة للمتقاعد الحكومي ومتقاعد التأمينات , ويمكن الاطلاع علي الشروط التي تناسب حالتك الوظيفية من خلال الموقع الرسمي للبنك من خلال الرابط التالي شروط قرض الزواج.

المستندات والوثائق المطلوبة

أما المستندات المطلوبة فهي بسيطة للغاية وتتضمن التالي:

العنوان الوطني. بطاقة الهوية الوطنية. رقم وثيقة الزواج والجوال المستخدم في أبشر. رقم حساب الآيبان.

ويمكن للراغبين في الحصول على التمويل القيام بالتسجيل في القرض الكترونيا، وذلك من خلال تعبئة نموذج طلب القرض عبر الموقع الرسمي أيضا للبنك عبر قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.

وبذلك نكون قد أوضحنا كافة الشروط والمميزات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الزواج، والذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار السعودي بدون هوامش ربح وبدون كفيل، وذلك لإعانة الشباب المقبل على الزواج ودعمهم ماديا في سبيل الالتزام بمصاريف الزواج.