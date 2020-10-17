نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من بنك ساب قرض ميسر وأقساط مرنة للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التمويل الشخصي المقدم من بنك ساب أو المصرف السعودي البريطاني ينقسم إلى عنصرين لتلبية كل الفئات من المواطنين والمقيمين وأيضا المتقاعدين، فهناك برنامج التمويل الشخصي “تورق” للسعوديين والمقيمين وبرنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين ولكل منهما مميزاته ومتطلباته، ويقدم البنك حلول مصرفية متطورة من خلال منتجات التمويل الشخصي؛ لتمويل الأفراد من أجل تلبية أي احتياجات مالية طارئة، أو تمويل مصروفات الزواج وتعليم الأبناء.

كما يقد البنك مجموعة من الحسابات الادخارية والاستثمارية المميزة مثل حساب الاستثمار الإسلامي في السلع، وحساب وافر، وحساب المضاربة الإسلامي في السلع، وفي موضوعنا اليوم سوف نختص بالحديث عن برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب، وسوف نتناول كل منتج تمويلي على حدا، وسوف نستعرض معكم بالتفصيل أهم المميزات والشروط المطلوبة للحصول على التمويل.

برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب

لتلبية احتياجات كافة الفئات والشرائح صمم بنك ساب برنامج التمويل الشخصي للأفراد من المقيمين والمواطنين، وقرض شخصي آخر مخصص للمتقاعدين، بالاضافة إلى برنماج التمويل الشخصي مقابل حساب رهن وديعة نقدية، وهو قرض متاح للسعوديين والوافدين ولا يشترط البنك تحويل الراتب للحصول عليه.

برنامج التمويل الشخصي للسعوديين والمقيمين

يصل مبلغ التمويل في هذا القرض إلى مليون ونصف ريال سعودي يمكن الحصول عليها بعد ثلاثة ساعات فقط من تقديم الطلب إذا استوفى العميل الشروط والمستندات المطلوبة، وهذا المنتج التمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويوفر أقساط ميسرة علي 60 شهر وبطريقة تناسب الراتب الشهري للعميل، أيضا يقدم البنك ميزة إمكانية تجديد التمويل بعد سداد ما يمثل خُمس قيمة التمويل، مع إمكانية المديونيات القائمة لدى البنوك الأخرى، بالاضافة إلى إعفاء العميل وأسرته من السداد في حالة العجز أو الوفاة.

شروط الحصول على القرض

الشروط الرئيسية للحصول علي هذا المنتج التمويلي تشمل التالي:

أن يكون العمل علي رأس العمل في إحدى الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص.

ألا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد في حالة القطاع العام عن 58 عام ولا يزيد عن 60 عام في حالة القطاع الخاص.

يجب ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن شهر واحد للمواطنين وثلاثة اشهر للمقيمين.

ألا يقل إجمالي الراتب الشهري عن 4 ألاف ريال سعودي بالنسبة للمواطنين ولا يقل عن 5 ألاف ريال سعودي بالنسبة للمقيمين.

قرض ساب للمتقاعدين

أما تمويل المتقاعدين فيمكن للعميل الحصول علي مبلغ تمويلي يصل إلى نصف مليون ريال مع فترة سداد تصل إلى 60 شهر بدون الحاجة إلى تقديم كفيل بالاضافة إلى إعفاء العميل وأسرته من السداد في حالة الوفاة.

شروط الحصول على التمويل

ويُشترط للحصول علي هذا المنتج التمويلي المتطلبات التالية:

ألا يقل عمر العميل عن 40 عام ولا يزيد عن 67 عام.أ

لا يقل راتبه التقاعدي عن 3 ألاف ريال سعودي.

ويمكن التقديم علي المنتجات التمويلية من بنك ساب المذكورة أعلاه من خلال الموقع الرسمي للبنك مع تحديد نوع التمويل المرغوب وذلك عبر الرابط التالي التمويل الشخصي بنك ساب مع تجهيز عدد من المستندات وهي تشمل خطاب بتحويل الراتب الشهري للعميل بالاضافة إلى تعريف بالراتب وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين أو بطاقة الإقامة للمقيمين أو جواز السفر في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.