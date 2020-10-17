“الصحة”: تسجيل 21 وفاة و359 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 370 حالة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 359 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 341850 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5165 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 370 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 328165 حالة، لافتة إلى أن هناك 8524 حالة نشطة حالياً، من بينها 829 حالة حرجة.