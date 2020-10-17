تمويل شخصي قصير الأجل براتب 3000 ريال فقط للسعودي والمغترب بالمملكة

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي قصير الأجل براتب 3000 ريال فقط للمواطن السعودي والمغترب بالمملكة العربية السعودية، حيث يسعي البنك الأهلي الي تلبية احتياجات ومتطلبات عملاء البنك من جميع الفئات داخل المملكة وقد يقدم لهم منتجات تمويلية مميزة ومختلفة عن ما يقدمه أي بنك سعودي أخر، كما يقدم خدمات علي شكل قروض تفيد العملاء ويقبل عليها عدد كبير من المواطنين والمقيمين من الوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي قصير الأجل محدد بمدة قد تصل الي ستة أشهر أو سنة كاملة، ويم صرف المبلغ التمويلي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخرى بعد توافق الأحكام والشروط التي حددها البنك الأهلي وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وقد يتميز ذلك التمويل الشخصي أنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، فقد نطرح لكم عبر موقعنا طريقة الحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري كما نستدرج معكم كافة التفاصيل المتعلقة بالتمويل مع توضيح الشروط المفروضة من قبل البنك وأهم مميزات التمويل. مزايا التمويل الشخصي قصير الأجل المقدم من البنك الأهلي التجاري يبدأ المبلغ التمويلي المقدم من البنك الأهلي التجاري 5000 ريال سعودي كحد أدني.

يمكن الحصول علي التمويل لمدة ستة أشهر بدون هامش ربح.

يصرف التمويل وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الاسلامية.

يتم صرف المبلغ التمويلي فوراً بعد توافق الأحكام والشروط التي حددها البنك.

يتم تحصيل 1% من التمويل أو 5 الآلاف ريال فقط من إجمالي قيمة المبلغ التمويلي. شروط الحصول علي تمويل الشخصي قصير الأجل للسعودي والمقيم ألا يقل العميل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للسعوديين للحصول علي التمويل الشخصي. ألا يقل العميل عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للمقيمين. ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي للسعوديين. ألا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي للمقيمين. ألا تقل مدة العمل عن شهر للسعوديين العاملين بالقطاع الحكومي، ألا تقل مدة عمل عن سنة كاملة للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص والمقيمين أيضاً. ألا تتأخر فترة السداد بحيث يتم السداد بانتظام وبشكل دوري. رابط التقديم للحصول علي التمويل الشخصي قصير الأجل الكترونياً من البنك الأهلي التجاري أولاً، يتم الدخول علي الرابط الخاص بالبنك الأهلي التجاري. تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة وكتابة الاسم رباعي كما هو مكتوب بصورة الهوية الوطنية. تسجيل جنسية العميل سواء مواطن سعودي أو من أحد المقيمين. تسجيل المبلغ الذي يرغب العميل في الحصول عليه. تحديد عدد الأقساط التي يقدر العميل علي تسديدها حسب الظروف المادية الخاصة به. تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالعميل، ثم الضغط علي إرسال الطلب.

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