نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض ميسرة بدون كفيل لمدة 36 شهر من شركة اليسر للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض ميسرة بدون كفيل من أهم القروض التي يقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل في فروعها بالسعودية وأمتاز ذلك القرض بفترة سداد مرنة وميسرة لمدة 36 شهر حيث أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل مصادر تمويل مختلفة ومنها تمويل الزواج وتمويل السيارة والتمويل الشخصي لتوفير كافة احتياجات المواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة وتلك الشركة تابعه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي فتقدم الخدمات التمويلية على أفضل وجه ولكن يشترط من أجل الموافقة على طلب القرض توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة والشروط الواجبة للتمويل وأتاح التمويل لكافة السعوديين من خلال رابط الحصول على التمويل الشخصي من اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية

مميزات التقديم على قروض ميسرة بدون كفيل من شركة اليسر

تمويل شخصي بدون الحاجة لكفيل غارم حتى مائة ألف ريال سعودي

الحد الأقصى للتمويل من شركة اليسر يصل إلى مائتين ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل

أفضل هامش ربح منافس بين الشركات التمويلية

قرض ميسر لمدة 36 شهراً كحد أقصى للتمويل

حاصل على موافقة من أحكام الشريعة الإسلامية

مطالب وشروط منح قروض ميسرة بدون كفيل من شركة اليسر

شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية توفر للأفراد والشركات الكثير من القروض التمويلية ويتطلب التمويل الشخصي العديد من الشروط والأحكام لكي يتم الموافقة على طلب القرض لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على أهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية كما يلي بالتفاصيل الجديدة

المتقدم لابد أن يكون حامل للجنسية السعودية وذلك لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي من اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية

الحد الأدنى للراتب الشهري لمنح القرض يبلغ 6000 ريال سعودي

سن المتقدمين لابد أن يبدأ من 21 سنة إلى 60 سنة وللمتقاعدين حتى 70 سنة

يلزم التقديم مدة عمل ستة شهور فأكثر من ذلك

المستندات اللازمة والمطلوبة للتمويل الشخصي من شركة اليسر

تعريف المرتب بالشركة ومعترف بيه بالغرفة التجارية بالقطاع الخاص

يتطلب عند التقديم نموذج استقطاع من المتقاعدين

أثبات الهوية الوطنية ويتضمن العنوان الوطني

كشف حساب من البنك للموظفين بالقطاع الخاص فقط

طريقة التقديم على القرض الشخصي من شركة اليسر