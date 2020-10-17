نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نقل كفالة في الجوازات السعودية برقم الإقامة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نقل كفالة في الجوازات ، واحدة من أبرز الخدمات المقدمة، من جانب المديرية العامة للجوازات، في المملكة العربية السعودية، وتقدم تلك الخدمة بالتعاون بين؛ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات، عبر بوابة أبشر الإلكترونية الرسمية، والتي تم نقل كافة الخدمات المهمة من خلالها، بهدف حماية المواطنين والتيسير عليهم، من الذهاب إلى المقرات الفعلية للجهات المعنية، بتقديم تلك الخدمة.

استعلام نقل كفالة في الجوازات

تقدم المديرية العامة للجوازات، عددًا كبيرًا من الخدمات للمستفيدين، ومن أهمها وأبرزها استعلام عن نقل كفالة وافد داخل المملكة، أو الاستعلام عن عدد مرات نقل الكفالة، وكذلك الاستعلام عن حالة الطلب في وزارة الداخلية، وإتمام نقل خدمة العامل الى صاحب عمل جديد، ويتم الاستعلام عن طريق اتباع عددًا من الخطوات البسيطة، من خلال منصة أبشر جوازات الإلكترونية، وذلك برقم الإقامة. هذا بالإضافة إلى خدمة طريقة إلغاء بلاغ الهروب، والاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، وغيرها من الخدمات المهمة المقدمة من الجوازات، والتي يمكنك الاستفادة منها إلكترونيًا.

استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة

يمكن للكفيل إجراء استعلام عن وافد، وذلك عبر رقم الإقامة الخاص بالوافد، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال عددًا من الخطوات البسيطة:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختر بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل. اختر من القائمة خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل، أو خدمة طلب نقل عامل وافد. اختر أيقونة ابدأ الخدمة، حتى تتمكن من إجراء الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة، واتبع الخطوات لإدخال رقم إقامة العامل الوافد. انتظر قليلًا وسوف تظهر أمامك، كل المعلومات المتعلقة بموعد وتفاصيل نقل الكفالة.

استعلام نقل كفالة عامل وافد عبر بوابة أبشر

يمكنك الاستعلام عن نقل كفالة عامل، من خلال منصة أبشر الإلكترونية الرسمية، كما يلي:

اذهب إلى موقع أبشر الرسمي. اختر أيقونة الاستعلامات الإلكترونية. اختر أيقونة خدمات الموظفين من المنصة. أدخل كل البيانات المطلوبة؛ وهي بيانات الوافد المراد نقل كفالته. اختر عرض حتى تحصل على كل التفاصيل المطلوبة، والمتعلقة بطلب نقل كفالة وافد.

كيف اعرف انه تم نقل كفالتي عن طريق النت

يمكنك التأكد من تفاصيل نقل الكفالة، عبر زيارة موقع أبشر الجوازات السعودية، وذلك للتأكد من حالة نقل الكفالة، بالخطوات التالية: