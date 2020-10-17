نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في التأمينات والحصول علي راتب شهري في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في التأمينات تعد من الأمور الأساسية عند الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية منذ أن تم أصدار الأمر الملكي بإنشاء نظام التأمينات الاجتماعية في شكله الجديد وذلك في تاريخ 1421/09/03 هـ الموافق 29/11/2000 مـ، وكان أساس هذا النظام يتم تنفيذه على المواطن السعودي وحتي المقيم المغترب ويعمل في المملكة، كما أكدت اللائحة ألتنفذيه لنظام التأمينات أن جميع التي يقدمها النظام يتم تقديمها بشكل مجاني.

كما يتم تقديم كافة الخدمات التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية ولكن وفق شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية التي حددها نظام التأمينات، حيث يعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.

خطوات التسجيل في التأمينات والحصول علي راتب شهري

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني التابع إلى المؤسسة العامة للتأمينات السعودية.

عند ظهور الصفحة الرئيسة اضغط على تسجيل.

بعد ذلك سوف تجد صفحة بها عدة اختيارات، قم بالضغط على تسجيل الموجودة أسفل اختيار مشترك.

قم بالاختيار بين سعودي أو غير سعودي.

في حالة اختيار سعودي قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

في حالة اختيار غير سعودي قم بتسجيل رقم الإقامة.

ثم أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك أدخل رقم الجوال (المسجل في نظام أبشر).

ثم أدخل كلمة المرور، ثم أدخلها مرة أخرى للتأكيد.

ثم أدخل كلمة التحقق الموجودة أمامك في الخانة المخصصة.

ثم اضغط على المربع الصغير الموجود بجانب الإقرار بالاستخدام والأمان والسرية.

بعد ذلك اضغط على أكمل.

ثم أدخل الرقم السري الذي قام الموقع بإرساله لك على جوالك ثم اضغط تحقق.

بهذه الخطوات تكون قد تمكنت من التسجيل في التأمينات الاجتماعية بنجاح، ويُمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول في أي وقت للحصول على راتب التقاعد الشهري الخاص بك.

والجدير بذكر أن مؤسسة التأمينات في المملكة العربية السعودية تقدم عدد من الخدمات الأخري مثل الاستعلام عن التأمينات وعدة خدمات اخري ولكن يكون هناك أيضا حالات استثنائية لصرف التأمين الاجتماعي في المملكة.