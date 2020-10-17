نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل المرتب وبدون ضمانات للسعوديين والوافدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل المرتب وبدون ضمانات للسعوديين والوافدين، فقد شهدت البنوك السعودية إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد الظروف العصيبة التي حدثت لجميع دول العالم بلا استثني بما فيهما المملكة العربية السعودية منذ أن ظهر فيرس كورونا وما يسمي بـ “كوفيد19” وبدء في الانتشار والتفشي علي نطاق أوسع مما قد اتخذت الحكومة السعودية إجراء احترازي بعد صدور القرار الملكي لأخذ الاحتياطات اللازمة ضد انتشار الفيروس في المملكة وتم فرض الحظر علي معظم مدن المملكة لفترة من الوقت ليست بقليلة، مما أدي الي تعطل المصالح الحكومية والخاصة والنشاطات التجارية المختلفة فتسبب ذلك الي تدهور المستوى المادي للفرد بسبب تعطله فترة من الوقت، فلجأ الكثير من الأشخاص الي الحصول علي تمويل شخصي من البنوك، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا هذا التفاصيل الكاملة للحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وشروط الحصول علي التمويل التي لابد من أخذها في الاعتبار وأنه لن يتم الحصول علي التمويل إلا إذا توافرت تلك الشروط، مع توضيح مميزات ذلك التمويل.

مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

منح العميل فترة طويلة وكافية لسداد أقساط التمويل والتي يتم تحديدها بالاتفاق بينه وبين البنك. تصل فترة السداد الي 60 شهراً أي 5 سنوات. الحصول علي تأمين لمدة عاماً كاملاً.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

تقدم خدمة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية وتتم الموافقة سريعاً وفورياً ولكن بعد توافق العديد من الشروط التي يحددها أي بنك يقدم ذلك التمويل، وتتم تلك الشروط علي النحو التالي: