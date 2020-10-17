نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة مضمونة القبول | طلب إعفاء من بنك التسليف 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد مرسومٍ ملكيٍّ أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في شعبان الماضي، بحث الكثير عن طريقة تقديم طلب إعفاء من بنك التسليف 1442، خصوصًا أن ذلك جاء تزامنًا مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يُسبب مرض “كوفيد -19″، إضافة إلى تداعياته السلبية على اقتصاد كثيرٍ من الأُسَر في المجتمع السعودي، وبالتالي فقد أدخل هذا المرسوم الملكي الفرحة في قلوب المستفيدين من هذا البنك.

وبنك التنمية الاجتماعية “التسليف” الذي تأسس منذ نحو نصف قرن من الزمان، هدفه الأول، حماية الأسر الفقيرة، والمطلقات، والأرامل، والأيتام، من تقلبات الدهر، وضيق ذات اليد، بل يهدف إلى تحسين أحوال معيشة هذه الفئات وغيرها من المحتاجين، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأشهر الأخيرة، بعد أن جرى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلا من 5%، بدءًا من شهر يوليو الماضي.

معروض طلب إعفاء من بنك التسليف

وننشر من خلال موقعنا، كيفية تقديم معروض طلب إعفاء من بنك التسليف 1442، خدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، الذين يعانون من صعوبة المعيشة، ويريدون إسقاط ديون بنك التسليف، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

ثم يجب بعد ذلك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يجري الدخول إلى الحساب الشخصي للمستخدم في البنك.

نختار “نموذج الإعفاء من السداد“.

في الخطوة التالية يجب تعبئة النموذج بالبيانات الصحيحة.

كما يجب إرفاق النموذج إلى باقي الأوراق اللازمة.

من الضروري أن تشمل الأوراق والمستندات المطلوبة: (التقرير الطبي والأوراق الرسمية للعميل، وكل ما يثبت الحالة المعيشية)، ثم ترسل عبر البريد السريع للديوان الملكي.

أخيرًا، استلام رسالة نصية في حالة قبول الطلب، كما يستطيع العميل التوقف عن دفع باقي الأقساط التي كانت مقررة عليه.

شروط الإعفاء من أقساط تمويل بنك التنمية الاجتماعية