نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأهلية الدورة 35 شهر أكتوبر 2020 ورابط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة ويعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 35 شهر أكتوبر، علماً بأن أول كل شهر ميلادي يتم الإعلان عن نتائج الأهلية، حيث يقوم المواطن السعودي بالاستعلام عن حالة الأهلية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن، فقد اقترب موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا نتائج الأهلية للدورة 35 شهر أكتوبر.

نتائج الأهلية الدورة 35 شهر أكتوبر:

تزداد عمليات البحث حول نتائج الأهلية مع اقتراب موعد الصرف، حيث مع إصدار نتائج الأهلية للمواطنين السعوديين يمكن الاستعلام عن أحقية المواطن في الصرف لهذا الشهر، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال رقم الهوية عبر الدخول على حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 35 شهر أكتوبر من حساب المواطن:

يتم صرف الدفعة المفترض صرفها في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، حيث ينتظر العديد من المواطنين موعد الصرف والإعلان عنه حيث يقوم البرنامج بالإعلان عن إتمام عملية الصرف في الحسابات البنكية من خلال رسالة عبر الهاتف المحمول، فمن المتوقع أن يتم صرف الدفعة 35 شهر أكتوبر في الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر، وذلك اعتبار أن يوم الإيداع يوافق 10 يوم السبت أجازة رسمية لذلك يتأخر الإيداع ليكون يوم الأحد.

الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟

أعلن البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن أن حالة الأهلية في حالة صدورها بأن المواطن المستفيد غير مؤهل، يقوم بتحديث البيانات وتقديم كافة الوثائق المطلوبة وفقاً لأسباب عدم الأهلية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية حساب المواطن خلال المدة المحددة من قبل إدارة البرنامج وهي 3 أشهر كحد أقصى من صدور نتائج الأهلية على أن يكون الشخص غير مؤهل.

حساب قيمة الدعم:

يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من البرنامج عن كيفية حساب قيمة الدعم، حيث يتم حساب قيمة الدعم من خلال الدخول على برنامج حساب المواطن عبر الحاسبة التقديرية، حيث يتم إدخال بيانات الشخص المستفيد وقيمة الدعم الذي يرغب المواطن في الحصول عليه.

تحديث: تفاصيل الدفعة 35 شهر أكتوبر وتقديم طلبات الاعتراض:

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع إجمالي دعم الدفعة 35 شهر أكتوبر، حيث وصل إجمالي الدفعة لهذا الشهر حوالي 1.8 مليار ريال سعودي، بينما وصل إجمالي تعويضات الدفعات السابقة 19.2 مليون ريال سعودي، ويمكن للمستفيد من البرنامج تقديم طلبات الاعتراض في الموعد المحدد له عن الإعلان عن بدء استقبال طلبات الاعتراض، ومن خلال موقعنا نوضح لكم خطوات تقديم طلبات الاعتراض.

تحديث: خطوات تقديم طلبات الاعتراض الدفعة 35 شهر أكتوبر

بدء برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض الدفعة 35 شهر أكتوبر، خاصة بعد أن شهدت الدفعة الأخيرة إقبالا من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من البرنامج حول نقص الدعم، ومن الجدير بالذكر أن مدة استمرار استقبال طلبات الاعتراض حوالي 5 أيام، علماً بأنه يتم استقبال الطلبات من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن.