خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي 1442

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عمر شويل - جدة صرحت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في جميع الوظائف التي يقدمها الدفاع المدني السعودي 1442، وهناك الكثير من الشباب السعودي يبحث بشكل مستمر عن هذه الوظائف للتسجيل والالتحاق بها ولكن هناك بعض الشروط التي تضعها وزارة الدفاع المدني لكي تستطيع القبول في الوظائف التي تقدمها، وأعلنت وزارة الدفاع عن جميع الوظائف المتاحة بجميع الرتب وأبرزها هي رقيب وجندي وعريف والعديد من الرتب الأخرى.

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني

قبل التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدي الشخص والتي تضعها وزارة الدفاع المدني السعودي لكي يكون هذا الشخص علي استحقاق تام بأن يلحق بأي وظيفة من الوظائف التي تقدمها وزارة الدفاع ومن أهم هذه الشروط هي:

إذا كنت تريد الحصول على وظيفة رتبة رقيب ميداني يلزم أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس في التخصصات الآتية: جيوفيزياء أو جيولوجيا أو هندسة أو جغرافيا أو ميكانيك أو كهرباء أو أداة طواري وأزمات.

في حالة إذا كنت تريد الحصول على وظيفة رتبة رقيب إداري يلزم أن تكون حاصلا علي بكالوريوس في التخصصات الآتية: إحصاء أو بحوث العمليات أو تخصص قانون أو صحافة.

للحصول علي وظيفة رتبة رقيب فني يجب أن تكون حاصلا علي تخصص اتصالات أو الكترونيات أو هندسة برمجيات أو أمن السبراني.

خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي

إذا توافرت لدي الشخص المتقدم جميع الشروط السابقة يمكنك بكل سهولة التقديم علي وظائف الدفاع المدني السعودي بشكل إلكتروني وتقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وانتظار الموافقة ويمكن للجميع التقديم من خلال منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف ولكي تستطيع التقديم بشكل صحيح عليك أتباع الخطوات الآتية: