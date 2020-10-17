نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب سداد الديون أو إعفاء من قروض أو شكاوى شخصية إلى الديوان الملكي لمواطني بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي أحد أهم السلطات التي تقف بجوار المواطن السعودي في جميع الأمور الشخصية الصعبة التي يمر بها كل فرد علي حده، حيث يواجه الكثير من المواطنين بعض المشاكل المالية والاجتماعية التي تجبر كل مواطن للبحث عن حل من أجل مواجهة تلك المشاكل، ويستند المواطن السعودي في حل هذه المشاكل من خلال مساندة الديوان الملكي الذي يوفر دور الحماية للمواطن من هذه المشاكل.

حيث يستطيع أي مواطن أن يقوم بإرسال طلب أو برقية خاصة إلى الديوان الملكي من أجل المطالبة بسداد بعض الديون المتراكمة عليه، أو الحصول علي عفو من أجل إسقاط بعض أقساط القروض الشخصية من البنوك، أو طلب المواطن العلاج علي نفقة المملكة سواء العلاج داخل المملكة أو العلاج بالخارج، وغيرها من الأمور الشخصية التي يستطيع المواطن طلبها من الديوان الملكي، وسوف نوضح لكم طريقة إرسال طلب شخصي لسداد الديون أو الإعفاء من قروض إلى الديوان الملكي.

برقيات وطلبات يمكن إرسالها للديوان الملكي من أجل المساعدة

يتسلم الديوان الملكي بعض الطلبات الخاصة من المواطنين للكثر من الأغراض الشخصية المختلفة التي يتعرض لها البعض، من أجل البت في القرارات والموافقة عليها ومن هذه الطلبات:

هناك طلبات خاصة من المواطنين من أجل سداد الديون الخاصة بهم بسبب عدم القدرة المالية علي سداد هذه الديون، وذلك وفق ظروف تم التعرض لها، كما يتلقى الديوان الملكي بعض الطلبات الخاصة بإسقاط الحق العام بأحكام القصاص وأحكام السجن الخاصة بالمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

ويتلقى الديوان الملكي بعض الطلبات الخاصة بتوفير العلاج علي نفقة المملكة، بسبب عدم القدرة المالية علي توفير العلاج المناسب، كما انه من الممكن إرسال برقيات وطلبات خاصة بفحص بعض الشكاوى الخاصة المقدمة ضد شخص أخر أو ضد مسئول بالمملكة ولم يتم النظر فيها من قبل.

ويتلقى الديوان الملكي أيضاً طلبات خاصة من المواطنين من أجل الموافقة علي الإعفاء من سداد بعض القروض الخاصة من بنك التسليف، أو القروض الزراعية والتي لم يستطع من خلالها المواطنين استكمال سددا الأقساط المحددة شهرياً بسبب التعرض إلى ظروف مالية وظروف قهرية صعبة، ويتم تقديم طلب شخصي، موضحاً سبب عدم القدرة علي سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض الذي تم الحصول عليه.

طريقة تقديم طلب معروض علي الديوان الملكي لجميع الطلبات المختلفة

تقديم برقية مساعدة من الديوان الملكي يبدأ من خلال أن يقوم كل مواطن بكتابة خطاب موجه إلى الديوان الملكي وتقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين.

ثم يقوم المواطن بتقديم عرض تفصيلي خاص عن الطلب الذي تم تقديمه، حيث يتم تحديد نوع الطلب الشخصي سواء سداد ديون أو علاج بالداخل أوالخارج، أو الحصول علي قطعة أرض أو تقديم شكوي وغيرها من الطلبات المتنوعة، ثم يتم ذكر سبب الوصول إلى هذه المشكلة مع إدراج بعض الأوراق التي تثبت صحة المشكلة التي تم تقديمها الي الديوان الملكي، ثم يتم ختام الطلب بتوجيه الشكر إلى ملك المملكة العربية السعودية.

وقد تم تحديد عنوان بريد الديوان الملكي من أجل إرسال جميع الطلبات الشخصية وهو: الهدأ 7636- مدينة الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

التقديم علي منحة أرض من الديوان الملكي السعودي

يمكن للمواطنين الذين يصنفهم الديوان الملكي أنهم من محدودي الدخل أن يقوموا بالتقديم علي منحة الحصول علي قطعة أرض، وذلك من قطع الأراضي التي تخصصها الحكومة السعودية للأفراد الغير قادرين وتوفير سكن مناسب لهم وحياة كريمة لهم، علي أن يقوم المواطن بتقديم جميع المستندات التي تثبت عدم قدرته علي السكن.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي بالمملكة أرقام خاصة به من أجل التواصل لجميع المواطنين الراغبين في تقديم طلب أو الاستفسار عن طلب قد تم تقديمه ولم يتم الرد عليه، فهناك رقم أرضي للاتصال وهو 8004000000، ويمكن التواصل مع رقم الدعم الموحد لجميع المواطنين وهو 920022220، كما يمكن الاتصال من الخارج من خلال الرقم التالي 920030003.