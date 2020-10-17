نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية والاستعلام عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ومعرفة مدة الاشتراك والتأكد من أنه تم التسجيل في برنامج التأمينات بالمملكة بشكل صحيح ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفو إجابة لجميع تلك التساؤلات الهامة بخصوي هذا الأمر.

الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية

جهود الدولة لخدمة المواطن:

في الفترة الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية توفير خدمة إلكترونية للمواطنين السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية ويستفيدون منها وذلك في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد وفي محاولة لتقليل التجمعات ومنع انتشار العدوي وفرت التامينات طريقة تواصل وتعامل على الإنترنت تتيج لهم التسجيل والاستفادة من مميزات البرنامج دون بذل مجهود.

هذا النظام واحد من الأنظمة التكافلية التي تديرها المملكة من أجل خدمة المواطنين وتغطية الحقوق التأمينية لديهم ويدير هذا الأمر مؤسسة حكومية ولكنها تنفرد مالياً عن الحكومة. كيفية معرفة رقم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية:

أولا أدخل على الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية على الإنترنت والمخصصة للاستعلام عن رقم التأمينات الاجتماعية. ستجد هناك اختيار معرفة الرقم المطلوب باستخدام رقم البطاقة اضغط عليه. سيظهر لك قائمة بمجموعة من البيانات التي يجب عليك إدخالها مثل الاسم بالكامل والرقم القومي. تأكد من إدخال جميع البيانات بكل صحيح ثم اضغط على زر الاستعلامات. بعد التحقق من بياناتك سيظهر لك الموقع صفحة بكل المعلومات حول رقم التأمينات الاجتماعية.

ستحتاج بعد معرفة رقم الهوية الاستعلام عن مدة صلاحية هذا الرقم ويمكنك معفة ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على الإنترنت. تأكد من انك تمتلك حساب شخصي على الموقع لتتمكن من الدخول. اضغط على اختيار الخدمات الالكترونية وبعدها اختر التحقق من الاشتراك في خدمة التأمينات الاجتماعية. سيظهر لك اختيارات أخرى اختر منها التأمين Online. ستظهر لك قائمة تطلب منك ادخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني تأكد من إدخاله بشكل صحيح. اضغط على خيار استعلام وبمجرد التأكد من هويتك سيظهر لك الموقع صفحة الاستعلام. بعد الانتقال إلى صفحة الاستعلام يمكنك البحث والاستفسار عن مدة صلاحية رقم التأمينات بسهولة.

كيفية التأكد من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية: