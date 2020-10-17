نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بدون تحويل الراتب بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات الجديدة والمستعملة من بنك الراجحي الذي يهتم بكل الأمور الخاصة بالمواطن والمقيم سواء بالخدمات المصرفية أو بعروض التمويل الشخصي والمركبات بخصائص ومميزات كثيرة تناسب أكبر عدد من العملاء، فيما أتاح البنك مباشر الراجحي الذي من خلاله يتم التعامل مباشرة بأسرع تكنولوجيا التحول الرقمي المطبقة في السعودية ضمن استكمال مسيرة رؤية المملكة 2030م، ويعد الراجحي إحدى البنوك الكبيرة في المملكة وهي بنك حكومي يسعى لتطوير آليات الخدمات المصرفية وتقديم أفضل خدمة للعملاء، وذلك من خلال توفير قرض بدون ضامن ميسر هدفه مساعدة الشخص على تحسين المستوى المعيشي من خلال العروض التمويلية المتاحة، فيما يتيح التقديم على القرض إلكترونياً بدون الذهاب إلى الفرع.

خيارات تمويل السيارات الجديدة والمستعملة

تمويل الإجارة.

خيارات الدفعة الأخيرة الكبيرة.

تأمين المركبات.

خصائص الإيجار التمليكي للسيارة.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات الجديدة والمستعملة الأسهل إليك هو ضمن الحلول المصرفية التي لا تحتاج إلى تحويل الراتب له مزايا كثيرة على النحو التالي:-

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قرض سيارة بدون تحويل الراتب.

موافقة سريعة أي يمكنك الحصول على المركبة في نفس اليوم.

متاح القرض للسيارات الجديدة والمستعملة.

متاح تمويل السيارات للسعوديين ولغير السعوديين والمتقاعدين.

الحصول على تأمين أساسي عند طلب تمويل الإيجار التمليكي.

ضمان ممتد.

جدولة تمويلية مرتفعة.

شروط وكيفية الحصول على تمويل سيارة بدون تحويل راتب بنك الراجحي

للسعوديين :-

لا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

لا يزيد العمر عن 65 سنة.

الأوراق المطلوبة:-

نموذج تعبئة طلب تمويل تأجير تمليك السيارة

عرض سعر.

صورة بطاقة الهوية الوطنية.

خطاب التوظيف.

للمقيمين:-

للوافد الموظف العمر لا يزيد عن 60 سنة، ولا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

للمتقاعدين: لا يزيد العمر عن 65 سنة،لا يقل الراتب عن 1900 ريال،

المستندات المطلوبة:-

تعبئة نموذج الطلب.

عرض سعر.

صورة من تـأشيرة الإقامة.

خطاب التوظيف.

قدم طلب تمويل سيارة من الراجحي

أتاح البنك ثلاث طرق للحصول على قرض سيارة عبر الموقع الإلكتروني للراجحي ، من خلال ابحث عن (الفروع – التقديم بطلب القرض عبر المباشر – من خلال الانترنت)، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال عبر الأرقام التالية:- العملاء الحاليين (+966114603333) ، والعملاء الجدد (8001241222).