صيغة معروض الديوان لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي جاهزة للطباعة

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عمر شويل - جدة الديوان الملكي يقدم عدد من الخدمات ومساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لكي يتقدم بطلب أي مواطن أن يلجأ إلى الديوان الملكي للحصول علي طلب مساعدات مالية سواء للديوان الملكي أو الملك أو ولي العهد، وهناك عدد من المواطنين يعانون من الغلاء، حيث يجد المواطن السعودي باب المملكة مفتوحاَ له لأي شخص باستقبال شكاوي وطلبات المواطنين وعرضها للديوان الملكي أو الملك أو ولي العهد لحل المشكلة بشكل سريع، وها نحن الآن سوف نوضح لكم بعض المعلومات عن الديوان الملكي وإرسال برقبة طلب المساعدة.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

في حالة تعرض أحد الأشخاص بالمملكة السعودي لضائقة مالية أو شكاوى وغيرها، ويمكن إرسال طلب من الديوان الملكي، حيث تهتم باستقبال الخطابات الموجة من المواطنين إلي الملك أو ولي العهد، ويمكن تقديم معروض لتقديمة للدوان الملكي كالنموذج كالتالي:

كتابة برقية لطلب المساعدة المالية الخاص بك.

بعد ذلك كتابة كافة المعلومات الشخصية ورقم البطاقة ورقم الجوال.

بعد ذلك قوم بإرسال من خلال البريد الإلكتروني للحصول على رقم البرقية لكي تتمكن من متابعة الطلب المرسل.

يتم التواصل مع الديوان الملكي من خلال هذا الرقم للتعرف على قبول الطلب أو رفضه.

صيغة طلب مساعدة مالية من الملك سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود حفظه الله تعاله وأطال في عمره وجعله فوق رؤوسه، تحية طيبة وبعد.

أتقدم لسموكم بجزيل الشكر والاحترام، وأرسل لكا خطابي لهذا اليوم الموافق/…/…/…. من أجل طلب الحصول على مساعدة مالية، وخاصة أنني رب أسرة مكونة من خمس أفراد والظروف المادية التي أمر بها هذه الأيام نتيجة فشل مشروع كنت أقوم علية.

وأنا على يقين تام بأنك سوف تكون سبيلي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالي، لذلك أرجو من سيادتكم قبول طلبي بالحصول علي مساعدة مالية حتي أتمكن من توفير متطلبات الحياة إلي أسرتي حتي الحصول علي عمل إن شاء الله، ولكم كل الاحترام والامتنان علي مجهودك الرائع.