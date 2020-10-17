تمويل شخصي بنك الامارات دبي الوطني بدون تحويل راتب تمويل إسلامي بأقل نسبة فائدة

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بنك الامارات دبي الوطني بدون تحويل الراتب أصبح هدف لجميع عملاء فروع البنك حيث تأسس بنك الإمارات دبي الوطني، في عام 1963، ويعد البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وفي مارس عام 2007 تم دمج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي، وتأسس بنك الإمارات دبي الوطني، ليكون أكبر مجموعة مصرفية في المنطقة من حيث الأصول، والتي بلغت 683.3 مليار درهم، وتعادل تقريباً 186 مليار دولار أمريكي، وساهم هذا الدمج في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتميزة للأفراد والشركات، إضافة إلي تعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية، مثل الحال في التمويل الشخصي بصيغة التورق البنك الفرنسي كما يسعى لتزويد مواطني دولة الإمارات بباقات من المنتجات التمويلية، التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم وتلبية احتياجاتهم، كأحد خدمات بنك الإمارات بي الوطني حتى لو لم يتم تحويل الراتب الشهري لأحدهم إلى حساب في البنك، يمكنه الحصول على قرض شخصي مع بنك الإمارات دبي الوطني، مثل التمويل الشخصي البنك الأول alawwalbank وقد أطلق البنك معلومات عن نسبة الفائدة في بنك الإمارات دبي الوطني كذلك مثلما قُدم في تمويل الخير للمقيمين بنك سامبا

مميزات تمويل شخصي بنك الامارات دبي الوطني بدون تحويل راتب

وهناك العديد من المميزات في التمويل الشخصي بنك الإمارات دبي الوطني مثل المميزات الموجودة فيالتمويل الشخصي بصيغة المرابحة البنك الفرنسي والمميزات هي:

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أسعار فائدة تنافسية.

يمكن للعميل الحصول على مبلغ تمويل قد يصل إلى 200,000 ريال سعودي.

يتيح السداد عن طريق شيكات مؤجلة (DDS)

لا يشترط تحويل راتب للحصول على التمويل.

متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تصل الأقساط الشهرية لفترة سداد مبلغ التمويل إلى 60 شهًرا.

يتيح إمكانية إعادة التمويل بعد قيام العميل بسداد20%من مبلغ التمويل القائم.

يتميز هذا التمويل بتغطية تأمينية مزدوجة، حيث يستفاد منه في حالة حدوث الحوادث الغير متوقعة، حيث تقوم شركة التأمين بسداد القيمة المتبقية من القرض المستحق، كما تقدم المبلغ المسدّد إلى أحد أقارب العميل ذو الدرجة الأولى.

يمنح البنك ورثة العميل عند وفاته مائة ألف ريال سعودي، كما يتم إعفاء الورثة من دفع الأقساط المستحقة في حالة وفاة العميل أو الإصابة بحالة عجز دائم.

شروط التمويل الشخصي بنك الإمارات دبي الوطني