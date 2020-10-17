نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية خدمة إسقاط قروض بنك التسليف من أجل توفير الراحة للمواطنين، وهذه الخدمة مقدمة خلال هذه الفترة خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي أدى إلى انهيار الكثير من الأشخاص، لذلك يسمح بنك التسليف بإسقاط قروض بنك التسليف لحين الإنتهاء من هذه الفترة بسلام، والمرور بالشعب السعودي إلى الأمام، وتخطي هذا الخطر الداهم الذي تمر به المملكة العربية السعودية لهذا العام، وعدم معرفة متى ستنتهي هذه المحنة؟ لذلك اخترنا لكم اليوم هذا المقال المتميز لنتحدث عن كيفية الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف.

الأوراق المطلوبة لإسقاط قروض بنك التسليف:

لاسقاط قروض بنك التسليف يجب تحضير بعض الأوراق والمستندات التي تؤكد وتثبت أنك شخص تحتاج إلى إسقاط قروض بنك التسليف.

حيث يجب تقديم كافة الأوراق الصحية التي تؤكد مدى عدم القدرة على تسديد باقي أقساط القرض من بنك التسليف.

وهذا في حالة اذا كنت شخص مريض وغير قادر على العمل وتسديد الباقي من أقساط القرض.

كما يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالشخص المقترض والتي تثبت الشخصية مثل أوراق الهوية الوطنية وكارت العائلة، والأوراق التي تؤكد الحالة الاجتماعية للشخص.

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف:

يمكن الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف من خلال التواصل مع الرابط الرسمي المحدد من قبل بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية).

وبعد الدخول على الموقع والانتهاء من إجراءات تسجيل الدخول وتفعيل الحساب.

يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث رقم السجل المدني وكتابة جميع البيانات الشخصية في ملف الإعفاء من باقي أقساط القرض من بنك التسليف.

وكذلك تسجيل الإسم ونوع القرض والبيانات الخاصة بالقرض بالكامل، ورقم الهوية ورقم الحفيظة وغيرها من البيانات الأخرى.

وبعد الإنتهاء من تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص وكذلك بيانات القرض.

سوف يتم إرسال رسالة نصية من الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية سواء كان بالموافقة أو بالرفض على طلب إسقاط قروض بنك التسليف.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما يخص الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف.