“أسواق التميمي” تصدر بياناً توضيحياً حول إيقاف استيراد البضائع من تركيا

بلادي – الرياض :أعلنت شركة أسواق التميمي إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، وذلك تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة كواجب وطني. وأوضحت خلال بيانٍ لها، أن إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا يشمل عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، مشيرة إلى أن البضائع المتواجدة حاليًا بمخازن الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية. وأكدت الشركة حرصها على توفير المنتجات والخدمة ذات الجودة العالية لجميع العوائل بأنحاء المملكة.

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