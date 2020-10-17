“الغذاء والدواء” تضبط مليون عبوة مستحضر تجميلي غير مرخص بجدة

بلادي – الرياض :ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 5 مستودعات غير مرخصة في جدة تقوم بتخزين مستحضرات تجميلية. وأوضحت أن إجمالي المضبوطات بلغت نحو مليون عبوة، وتم مخالفة المنشآت وإغلاقها. وأشارت إلى أنه تم استدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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