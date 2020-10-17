بلادي – الرياض :كشف استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، الظروف التي عادة ما تصاحب إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد مرتين.
وأكد خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن 20 حالة تأكد إصابتها بكورونا مرتين، وذلك من إجمالي 40 مليون شخص أصيبوا بالفيروس التاجي حول العالم، موضحًا أن أغلب الإصابات للمرة الثانية كانت بسلالة جديدة من كورونا.
وقال إن الأرقام تشير إلى أن الإصابة بكورونا مرتين هو أمر نادر للغاية، غير أن ذلك يؤكد أن الفيروس لديه قدرة على تغيير جلده بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي من المؤكد أن يكون ضمن أولويات خطط شركات الأدوية والأبحاث العلاجية.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة وفاة لشخص أصيب بكورونا مرتين في هولندا خلال الأسبوع الماضي، مما أكد إمكانية الإصابة بالفيروس التاجي مرتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالات نادرة.. استشاري أمراض معدية يكشف ظروف الإصابة بكورونا مرتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.