متحدث “الأرصاد” يكشف مدى تأثير إعصار بحر العرب المنتظر على المملكة

بلادي – الرياض :كشف المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، مدى تأثر أجواء المملكة بإعصار بحر العرب المنتظر.

وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن تأثير الأعاصير والعواصف المدارية ينقسم إلى شقين، أحدهما يتمثل في التأثير المباشر للإعصار، على غرار تلك التي ضربت سلطنة عمان، وآخر غير مباشر يتمثل في نواتج تلك الأعاصير.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذا المنخفض لن يكون له تأثير على أجواء المملكة تقريبًا، كما أكد أن المؤشرات تؤكد انخفاض تأثيراته على عُمان أيضًا، وذلك على عكس ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.