“السوق المالية”: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مشاهير مواقع التواصل المروجين لشركات الفوركس الوهمية

بلادي – الرياض :أكدت هيئة السوق المالية أن مشاهير مواقع التواصل الذين يروجون لشركات الفوركس الوهمية سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم وإحالتهم إلى القضاء لنشرهم إعلانات مضللة.
وأوضح مساعد وكيل الهيئة محمد المعمر، أن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من المتاجرة بالأوراق المالية، عملت على تجفيف منابع وصول تلك الشركات الوهمية إلى المستثمرين داخل المملكة عبر حجب مواقعها في الإنترنت وملاحقة المروجين لها عبر مواقع التواصل.
وبين في حديثه لبرنامج “120” في قناة الإخبارية اليوم (السبت) أن أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الاحتيال المالي هو رفع مستوى الوعي، بعدم تزويد أي شخص بالبيانات الشخصية.
وأضاف أن الشركات الوهمية دأبت على الترويج لنفسها بوضع صور شخصيات سعودية معروفة باستخدام وسائل إعلامية سعودية مزيفة، لإيهام المستثمرين بأنهم جهة موثوقة.
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