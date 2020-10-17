وزير الشؤون الإسلامية يوجه بفتح مسجد قباء من قبل الفجر إلى بعد العشاء

بلادي – الرياض :فتحت وزارة الشؤون الإسلامية، متمثلة في فرعها في المدينة المنورة، أمس الجمعة، مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء، وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
ويأتي ذلك لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع الالتزام الكامل بتطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات ذات الاختصاص للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.
وأكد المدير العام لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، أن الفرع بدأ أمس الجمعة تنفيذ التوجيه المستند إلى موافقة من إمارة المنطقة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة، وذلك لتمكين المصلين والزائرين من التواجد لمدة أكبر من السابقة.
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