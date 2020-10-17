المملكة تدين حـادث ذبـح المدرس الفرنسي وتشدد على ضرورة احترام الرموز الدينية

بلادي – الرياض :أدانت وزارة الخارجية عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، ما أودى بحياة أحد المواطنين الفرنسيين.

وأعربت عن تضامن المملكة مع فرنسا جراء هذه الجريمة، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحية والحكومة والشعب الفرنسي.

وشددت على موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب بكافة صوره ودوافعه، كما جددت دعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية والإساءة للأديان.

وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت، صباح اليوم السبت، 5 من المشتبه في تورطهم بقضية مقـتل مدرس وقطع رأسه، بينهم والدا أحد الطلاب في المدرسة التي كان يعمل بها، فيما كان المشتبه به الرئيسي طالباً يبلغ من العمر 18 عامًا من أصول شيشانية.