“الصحة” تُوضح.. لماذا الحوامل من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا؟

بلادي – الرياض :بيّنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، السبب وراء كون السيدات الحوامل من أكثر الفئات عُرضةً للتأثر بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن مبادرة “عش بصحة” التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، مشيرةً إلى أن التأثر يزداد إذا كانت مصابة بمرض مزمن كالسكري وفقر الدم المنجلي وغيرها من الأمراض.
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