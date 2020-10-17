ولي العهد يبحث مع بوتين دعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي

بلادي – الرياض :تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.