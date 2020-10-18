أسرة العطاء تبرم إتفاقية مجتمعية مع مجمع طبي لعلاج أصحاب الهمم بالمجان

بقيادة سفير الداون سندروم د.فيصل صالح كيال دوت الخليج – جدة أسرة العطاء بقيادة سفير الداون سندروم د.فيصل صالح كيال تبرم إتفاقية مجتمعية مع مجمع طبي لعلاج أصحاب الهمم بالمجان وذلك ضمن المشاركات المجتمعية و المبادرات الخيرية التي تهدف لها أسرة العطاء لتكون الرائدة في خدمة أصحاب الهمم من خدمات لوجستية وتحفيزية و تعلمية وترفيهية مع المجتمع إذ أنها لم تكون المبادرة الأولى التي يقدمها الدكتور فيصل صالح كيال لأبناء الوطن من أصحاب الهمم فقد جعل على عاتقه أولى أولوياته التى تسلط الضوء على فئة غالية على قلوبنا جميعاً امتدادا لمبادرات سابقة قامت بها أسرة العطاء وذلك ضمن ما حثت عليه حكومتنا الرشيدة والتي تدل على عمق الروابط المجتمعية في مملكتنا الحبيبة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان رائد النهضة و قائدها حفظه الله ورعاه.

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