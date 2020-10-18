“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المناطق وسحب رعدية في أخرى

بلادي – الرياض :أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدني مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق نجران، وجازان، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتدني مدى الرؤية.
وأبانت أن وقت التنبيه يبدأ في مكة المكرمة وتبوك عند الساعة الـ10 صباحا، حتى الـ6 مساء، وفي المدينة المنورة يبدأ عند الـ11 صباحاً حتى الـ6 مساءً، أما في منطقة جازان فيبدأ فيالـ10 صباحاً حتى الـ5 مساء، ونجران من الـ11 صباحاً حتى الـ5 مساء.
وأشارت إلى أن عدداً من المدن بمناطق جازان، وعسير، ستشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدني مدى الرؤية، مبينة أن وقت التنبيه يبدأ عند الساعة 12 ظهرا حتى الـ7 مساءً.
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