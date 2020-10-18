“الشؤون البلدية” تستطلع آراء المواطنين والمقيمين حول لائحة “أسطوانات الغاز والمخابز اليدوية”

بلادي – الرياض :دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في إبداء الرأي حول مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط محلات بيع أسطوانات الغاز والمخابز اليدوية والأنشطة المتنقلة. وأوضحت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو تعزيز دور المستفيدين كشركاء في صنع القرار، وتحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية ورفع مستوى الشفافية.

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