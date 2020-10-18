“السديس” يدشن الزي الرسمي الجديد لإدارتي شؤون الحرم القديم والتوسعة السعودية الأولى

بلادي – الرياض :دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، الزي الرسمي الجديد لمنسوبي إدارة شؤون الحرم القديم وإدارة شؤون التوسعة السعودية الأولى بوكالة المسجد النبوي. وحضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ محمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبد العزيز الأيوبي. وأوصى السديس بضرورة الحرص على تطوير منظومة الأعمال بالمسجد النبوي، ومضاعفة الجهود في تقديم أرقى الخدمات للزائرين ليؤدوا عبادتهم بكل راحة وطمأنينة.

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