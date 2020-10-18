أمير عسير يكرم عددًا من منسوبي الشرطة لرفضهم عروضًا مالية وإحباطهم محاولات تهريب

بلادي – الرياض :كرم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، صباح اليوم (الأحد)، 15 رجل أمن من منسوبي الشرطة في المنطقة، تقديرًا لجهودهم.

وتمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة، وعدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة مصدرها ترويج المخدرات، بالإضافة إلى رفضهم مبالغ مالية ضخمة قُدمت مقابل إطلاق سراح مرتكبي الجرائم.

وأشاد أمير عسير بأمانة رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بهم، وبيقظتهم الأمنية، مؤكداً أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق، والاحتفاء الذي يستحقه.

وكان أمير المنطقة قد كرم مساء أمس، عدداً من منسوبي قوة المهمات والواجبات الخاصة نظير تميزهم أثناء تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.