“هدف”: 3 مراحل للتقديم على منح دبلومات الترفيه وإدارة الضيافة

بلادي – الرياض :كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن 3 مراحل للتقديم على برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة.

وأشار إلى ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، يتبعه حضور يوم مفتوح، ثم اجتياز المقابلة الشخصية.

وكان “هدف” أبرم مع شركة القدية للاستثمار، اتفاقية تنفيذ برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة ودعم استقرارهم عمليًا بعد فترة التدريب، لافتا إلى أن الدراسة في 1 نوفمبر في مدن الرياض والباحة وجازان، وعقب إنهاء الدراسة، سيحصل المتدربون على دبلومات في إدارة الضيافة، كما سيمنحون فرصة العمل مع خبراء الترفيه والضيافة في القدية.