بلادي – الرياض :كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن 3 مراحل للتقديم على برنامج المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة.
وأشار إلى ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، يتبعه حضور يوم مفتوح، ثم اجتياز المقابلة الشخصية.
وكان “هدف” أبرم مع شركة القدية للاستثمار، اتفاقية تنفيذ برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف في مجال الترفيه والضيافة لـ 1200 شاب وفتاة من خريجي الثانوية العامة ودعم استقرارهم عمليًا بعد فترة التدريب، لافتا إلى أن الدراسة في 1 نوفمبر في مدن الرياض والباحة وجازان، وعقب إنهاء الدراسة، سيحصل المتدربون على دبلومات في إدارة الضيافة، كما سيمنحون فرصة العمل مع خبراء الترفيه والضيافة في القدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هدف”: 3 مراحل للتقديم على منح دبلومات الترفيه وإدارة الضيافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.