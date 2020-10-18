“تعليم الرياض” يؤكد على المدارس متابعة دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي

بلادي – الرياض :أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، على جميع المدارس بالمتابعة اليومية لدخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي ومعرفة مدى تفاعلهم، وتذليل جميع التحديات التي قد تواجههم خلال رحلتهم التعليمية عن بُعد.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس (السبت) مع مديري ومديرات مكاتب التعليم بالرياض، مقدماً شكره وتقديره لجهود مكاتب التعليم والمدارس لدورهما الكبير في انطلاقة العام الدراسي بصورة إيجابية مثلى تحقق من خلاله نقل المجتمع التعليمي للتعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي.
وشدد على ضرورة متابعة الطلاب والطالبات غير المنتظمين، ليتمكنوا من إكمال تعليمهم، من خلال تفعيل الدور الإرشادي للمدرسة في التواصل مع أولياء الأمور لمعرفة الأسباب والصعوبات التي تواجههم، والعمل على تذليلها وتسخير الجهود المادية والبشرية في ذلك.
وأبان أن دور قادة المدارس والمعلمين والمعلمات مهم جداً من خلال تأصيل القيم الإيجابية في نفوس الطلاب والطالبات، والمحافظة على السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بُعد لحماية أنفسهم والآخرين.
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