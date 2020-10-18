“التحالف”: ميليشيا الحوثي أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا من صنعاء وسقط داخل صعدة

بلادي – الرياض :قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد)، صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.