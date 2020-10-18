“الصحة”: تسجيل 20 وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 373 حالة

بلادي -الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 348 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 342202 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5185 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 373 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 328538 حالة، لافتة إلى أن هناك 8479 حالة نشطة حالياً، من بينها 825 حالة حرجة.