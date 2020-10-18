مقيم صدرت له تأشيرة خروج نهائي يرغب في البقاء حتى نهاية العام الدراسي و”الجوازات” ترد

بلادي – الرياض :ردّت المديرية العامة للجوازات على استفسار لأحد المقيمين حول مدى أحقيته في البقاء في المملكة حتى نهاية العام الدراسي، بعد أن قامت شركته بإصدار تأشيرة خروج نهائي له علما بأن إقامته سارية.

وأوضحت أن التعليمات تشترط أن تتم المغادرة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي.