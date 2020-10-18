بلادي – الرياض :ردّت المديرية العامة للجوازات على استفسار لأحد المقيمين حول مدى أحقيته في البقاء في المملكة حتى نهاية العام الدراسي، بعد أن قامت شركته بإصدار تأشيرة خروج نهائي له علما بأن إقامته سارية.
وأوضحت أن التعليمات تشترط أن تتم المغادرة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقيم صدرت له تأشيرة خروج نهائي يرغب في البقاء حتى نهاية العام الدراسي و”الجوازات” ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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