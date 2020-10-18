وزير التعليم: 99% نسبة دخول الطلاب والطالبات في منصة “مدرستي”.. والاختبارات الفترية عن بُعد

بلادي – الرياض :أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن نسبة الدخول لمنصة مدرستي وصلت إلى 99% من الطلاب والطالبات، والبقية 1% لا يتجاوز عددهم 55 ألفاً في جميع مناطق المملكة.

وأوضح، خلال لقائه اليوم (الأحد ) عن بُعد مع النخب المجتمعية والإعلامية، تطبيق الاختبارات الفترية -التي تُجرى في منتصف الفصل الدراسي “الأسبوع الثامن”- لجميع مراحل التعليم العام عن بُعد في منصة مدرستي، من خلال اختبارات تحريرية قصيرة، واختبارات شفهية، واختبارات منزلية لمن يستخدمون قنوات عين، وسيكون توزيع الدرجات وفق المعتمد في نظام نور.

وأشار إلى أن المنظمات والجهات التعليمية العالمية تنظر باهتمام وتقدير للنموذج السعودي في التعليم عن بُعد، والتي كان من ضمنها ما أعلن عنه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن مشاركة 6 منظمات وجهات عالمية في دراستين عن تجربة المملكة في التعليم الإلكتروني.

وأضاف أن الدراستين أظهرتا تقدم المملكة في 13 مؤشراً من أصل 16 مؤشراً على مستوى 37 دولة.